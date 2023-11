Ufficiale: Gudmundsson rinnova con il Genoa fino al 2027

Rinnovo importante in casa Genoa che blinda il gioiellino islandese, Albert Gudmundsson, con un rinnovo fino al 2027. Dopo essere stato protagonista in Serie B, per la promozione della squadra du Gilardino, Gudmundsson è protagonista anche all’esordio in massima serie, con 14 presenze fra campionato e Coppa Italia, mettendo insieme 7 gol e un assist.

Questa la nota del club: “Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Albert Gudmundsson fino al 2027. Il calciatore islandese prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cui fino ad oggi ha realizzato 22 reti e collezionato 6 assist in 64 presenze”.

Foto: Instagram Serie A