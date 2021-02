Attraverso una nota ufficiale, il Gubbio ha comunicato di aver trovato l’accordo per la rescissione del contratto di Andy Bangu.

“Il Presidente Sauro Notari comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Luzayadio Andy Bangu per la risoluzione anticipata del contratto in essere. Al calciatore la società formula i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: