Ufficiale: Gubbio, Piero Braglia è il nuovo allenatore

L’As Gubbio 1910 comunica che Piero Braglia sarà il nuovo allenatore per la stagione sportiva 2022/2023. Il tecnico di Cecina ha sottoscritto un contratto biennale, insieme al suo vice Domenico De Simone e al preparatore atletico Vito Barberio. A completare lo staff ci sarà anche il preparatore dei portieri, Giovanni Pascolini. Il presidente Sauro Notari, insieme a tutta la società, fanno i migliori auguri di buon lavoro al nuovo tecnico e al suo staff in vista dell’inizio della stagione sportiva 2022/2023, dando loro il benvenuto nella grande famiglia rossoblù.