Il Gubbio ha comunicato ufficialmente di aver per perfezionato in mattinata l’ingaggio del terzino Johad Ferretti, ex Cremonese, Ternana e Teramo. Il difensore nativo di Marsiglia, che ha un accordo con la società eugubina fino al prossimo 30 giugno, sarà già a disposizione di Mister Galderisi per la ripresa degli allenamenti di oggi pomeriggio.