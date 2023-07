Ufficiale: Guadagni dall’Avellino alla Lucchese

La Lucchese ha acquistato Giuseppe Guadagni dall’Avellino. La compagine campana ha annunciato la cessione a titolo definitivo dell’attaccante, che si lega al club con un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2025. La nota pubblicata sui propri canali: ” La Lucchese 1905 comunica l’arrivo in rossonero dell’attaccante Giuseppe Guadagni. Il giocatore, nato a Brusciano in provincia di Napoli, il 26/11/2001, nell’ultima stagione ha giocato nella Recanatese, con la quale ha collezionato 16 presenze e 3 gol. L’attaccante ha firmato un contratto che lo terrà vincolato alla società del presidente Bulgarella fino al 30 giugno 2025. In bocca al lupo Giuseppe!”.

Foto: Profilo Instagram Lucchese