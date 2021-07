Grujic, altro che Sassuolo! Ufficiale il suo trasferimento al Porto

Marko Grujic, centrocampista serbo di proprietà del Liverpool, si è trasferito ufficialmente al Porto. Questo il comunicato del club inglese che ha annunciato l’addio del 25enne.

“Il centrocampista del Liverpool Marko Grujic ha firmato oggi il trasferimento definitivo all’FC Porto. Il nazionale serbo torna al club portoghese dopo aver collezionato 39 presenze e segnato due gol durante un periodo di prestito nel 2020-21. Grujic si è unito alla squadra di Klopp per il ritiro pre-campionato di questo mese in Austria e ora saluterà il club per passare con il Porto. Tutti al Liverpool FC ringraziano Marko per il suo contributo e gli augurano il meglio per la sua futura carriera”.

Marko Grujic has completed a permanent transfer to @FCPorto.

Everyone at #LFC thanks Marko for his contributions to the club and wishes him the best for the future 👊

— Liverpool FC (@LFC) July 20, 2021