Ufficiale, Griezmann firma con l’Atletico Madrid fino al 2026

Se ne era parlato tanto, anche perché mancava solamente l’ufficialità, in un comunicato dell’Atletico Madrid, che è arrivata pochi istanti fa: “Atlético Madrid e Barcellona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Antoine Griezmann, che dall’estate del 2021 e fino ad oggi aveva giocato per il nostro club in prestito. L’attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà al nostro club fino al 30 giugno 2026″.

Foto: twitter Ucl