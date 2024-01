Ufficiale: Grbić lascia l’Atletico Madrid e passa allo Sheffield United

In queste ore è stato ufficializzato il passaggio del 28enne portiere croato Ivo Grbić dall’Atletico Madrid allo Sheffield United. In queste due stagioni aveva effettuato soltanto 12 presenze, dunque riparte dalla Premier League per trovare maggiore continuità. Questo il comunicato della squadra inglese:

“I Blades hanno aggiunto alle fila un portiere della nazionale croata. Il croato Ivo Grbić, 28 anni, si è trasferito dall’Atletico Madrid per una cifra non rivelata e potrebbe entrare direttamente in squadra per l’incontro di FA Cup di questo fine settimana contro Brighton & Hove Albion. Il portiere ha giocato due volte per la sua nazione e ha anche esperienza in Champions League. È arrivato nel Regno Unito all’inizio di questa settimana e dopo aver completato le visite mediche ha firmato un contratto fino al 2027 dopo un accordo con l’Atletico”.

Foto: sito ufficiale Atletico Madrid