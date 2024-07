Ufficiale: Granada, preso Tsitaishvili dalla Dinamo Kyev

Il Granada ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, di aver trovato l’accordo con la Dynamo Kiev circa il trasferimento, a titolo temporaneo, di Giorgi Tsitaishvili. Di seguito il comunicato del club spagnolo:

“Il Granada Football Club e la Dinamo Kiev hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Giorgi Tsitaishvili . Giorgi Tsitaishvili (Israele, 2000) si è formato nelle giovanili della Dynamo Kiev, con cui ha esordito tra i professionisti nel 2018. Successivamente ha giocato in prestito al Vorskla Poltava, Chernomorets Odessa, Wisla Cracovia, Lech Poznan e Dinamo Batumi. È anche una nazionale a pieno titolo con la Georgia. Nelle categorie inferiori ha rappresentato l’Ucraina, riuscendo a vincere il Mondiale Under 20 nel 2019. Tra i suoi successi con il club ci sono due Supercoppe ucraine, una Coppa d’Ucraina e un campionato georgiano. Il Club dà il benvenuto a Giorgi Tsitaishvili come nuovo giocatore biancorosso e gli augura buona fortuna per la sua permanenza a Granada”.

Foto: Instagram Granada