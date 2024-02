Ufficiale: Granada, ecco Pellistri dal Manchester United

“Il Granada Club de Fútbol ha raggiunto un accordo con il Manchester United per il prestito dell’esterno uruguaiano Facundo Pellistri fino al termine della stagione. Il Club dà il benvenuto a Facundo Pellistri come nuovo giocatore e gli augura anche buona fortuna per il suo arrivo nel club” – si legge nel comunicato pubblicato sui canali ufficiali del Granada. L’esterno classe 2001 arriva fino al termine della stagione.

Foto: Instagram Granada