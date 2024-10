Ufficiale: Gordon rinnova con il Newcastle

Il Newcastle ed Anthony Gordon hanno annunciato che le loro strade proseguiranno ancora insieme: l’ala sinistra classe 2001 ha firmato ufficialmente un prolungamento di contratto con il club inglese.

Questa la nota: “Il Newcastle United è lieto di annunciare che Anthony Gordon ha firmato un nuovo contratto a lungo termine al St. James’ Park”, il breve comunicato del club.

Queste le parole di Gordon dopo il rinnovo: “Penso che il club sia in una posizione fantastica. Da quando è stato acquisito è sempre in crescita. Io e il direttore siamo in perfetta sintonia in termini di stile di gioco. Mi piace molto stare qui. Sono molto felice qui, mi piace vivere qui, la squadra è molto adatta a me e sono qui per vincere un trofeo. Il punto è che dobbiamo vincere un trofeo. Vincere un trofeo qui sarebbe incredibile perché i tifosi hanno aspettato tanto. Essere parte di quella squadra che finalmente ci riuscirà è un mio grande obiettivo”.

Foto: Instagram Premier