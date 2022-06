Ufficiale: Gollini non sarà riscattato dal Tottenham. Il comunicato

Pierluigi Gollini non proseguirà la sua avventura con il Tottenham. A rendere nota la notizia è il club inglese comunicando che il portiere non sarà riscattato e tornerà all’Atalanta: “Confermiamo l’addio di Pierluigi Gollini dopo la conclusione del periodo in prestito dall’Atalanta. Auguriamo a lui il meglio per la sua carriera”

We can confirm the departure of Pierluigi Gollini following the conclusion of his loan spell from Atalanta.

We wish Pierluigi and all the Academy players who are leaving us the very best for the future.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 2, 2022