Ufficiale: Gliozzi al Como dal Monza

Il Como rinforza il reparto offensivo con l’acquisto a titolo definitivo di Ettore Gliozzi, attaccante classe 1995 arrivato dal Monza. Per il giocatore originario di Siderno, un contratto biennale con il club lombardo.

Questa la nota del Como:

“Como 1907 comunica l’arrivo a titolo definitivo dal Monza di Ettore Gliozzi, attaccante centrale che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Classe 1995, nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze in Serie B con la maglia del Cosenza realizzando 7 reti e 2 assist. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, maglia con cui ha esordito in Serie A, prima dell’esperienza al Cosenza e al Monza ha giocato per Forlì, Südtirol, dove nella stagione 2016/17 ha realizzato 15 gol, Cesena, Padova e Siena, dove ha toccato il massimo dei gol in carriera, segnandone 17 nell’annata 2018/19.

“Inizio questo nuovo capitolo al Como con tanto entusiasmo e tanta voglia – ha detto Gliozzi al termine del primo allenamento – ho trovato un gruppo sano che mi ha aiutato fin da subito ad ambientarmi. Io sono un attaccante di movimento, mi piace dialogare con i centrocampisti e con le punte, giocare con la squadra e costruire l’azione. Manca poco all’inizio del campionato e non vedo l’ora di scendere in campo”.

Foto: Sito Como