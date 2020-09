Un nuovo, giovane, arrivato in casa Genoa. Si tratta di Giuseppe Caso, ventunenne ala sinistra dell’Arezzo. La cessione è stata comunicata dalla stessa società toscana: “La S.S. Arezzo comunica che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con il Genoa F.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1998 Giuseppe Caso”.

Foto: sito Arezzo