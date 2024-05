Giroud conferma: “Lascerò il Milan, giocherò in MLS”

Come vi avevamo raccontato lo scorso gennaio svelando la decisione presa gja a febbraio 2023 , quando stava trattando il rinnovo con il Milan, Olivier Giroud giocherà in MLS. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, pur non comunicando la destinazione (Los Angeles) che è comunque chiara da mesi. Queste le sue dichiarazioni: “Giocherò le mie ultime due partite con il Milan, poi, il prossimo anno andrò nell’MLS. Sono orgoglioso di questi tre anni– continua emozionato- ma la mia storia con questi colori finisce qui. Il Milan rimarrà sempre nel mio cuore”. Los Angeles lo aspetta per una nuova, affascinante, esperienza,

Foto: Instagram Milan