Ufficiale: il giramondo Fabbrini riparte dalla Dinamo Bucarest

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Diego Fabbrini ha fatto avanti e indietro tra Italia e Inghilterra nei primi anni della sua carriera professionistica, trasferendosi poi a giocare anche in Spagna, Romania e Bulgaria. Dopo aver trascorso la passata stagione al CSKA Sofia, il classe ’90 torna nel campionato rumeno. Ad acquistarlo è stata la Dinamo Bucarest. Come spiegato dalla società bulgara nel proprio comunicato ufficiale, tornare in Romania è stata una richiesta specifica del calciatore, che è stato ceduto a titolo definitivo. Al CSKA spetterà anche una percentuale sulla sua futura rivendita. Questa invece la nota apparsa sul sito della Dinamo: “FC Dinamo Bucarest comunica attraverso il sito ufficiale www.fcdinamo.ro il trasferimento del centrocampista italiano Diego Fabbrini. Nato a San Giuliano Terme, il 31 luglio 1990, Diego Fabbrini ha giocato in questa stagione agonistica al CSKA Sofia e ha collezionato cinque partite di campionato e sei nei gironi preliminari di Europa League per il club bulgaro. Empoli, Udinese, Palermo, Watford, Siena, Millwall, Birmingham City, Middlesbrough, Spezia, Oviedo, FC Botosani e CSKA Sofia sono le squadre per le quali Diego Fabbrini è transitato. […] Fabbrini ha compiuto 29 anni lo scorso 31 luglio. 31 è il numero ufficiale di gioco del centrocampista della Dinamo nella stagione delle competizioni 2019-2020“.

Foto: sito ufficiale Dinamo Bucarest