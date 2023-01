Ufficiale: Giovanni Lopez nuovo allenatore della Viterbese

La Viterbese annuncia il nuovo allenatore, si tratta di Giovanni Lopez. Il tecnico romano siederà sulla panchina del club di Serie C per la terza volta dopo le passate esperienze nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020. A Lopez l’incarico di far risalire la squadra in classifica, attualmente i gialloblu sono diciannovesimi nel Girone C con diciassette punti in ventidue gare disputate. Il comunicato ufficiale: “Giovanni Lopez è il nuovo tecnico della Us Viterbese 1908. Nella mattinata di oggi il 55enne allenatore romano ha firmato il contratto che lo legherà alla società gialloblù. Si tratta di un ritorno dal momento che Lopez ha già assunto la guida tecnica della Viterbese nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020 oltre alle esperienze sulle panchine di Lazio (vice di Reja), Vicenza, Lucchese e Pistoiese. Nello staff tecnico entra il collaboratore Simone Arcieri anche lui vecchia conoscenza gialloblù. A Lopez, che verrà presentato ufficialmente alla stampa nella giornata di venerdì, gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Viterbese”.

Foto: sito ufficiale Viterbese