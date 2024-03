Ufficiale: Giovanni Bucaro non è più il tecnico del Pescara. Accettate le sue dimissioni

Giovanni Bucaro non è più l’allenatore del Pescara. Il tecnico, in seguito alla pesante sconfitta per 5-1 rimediata ieri dagli abruzzesi sul campo del Rimini, h a rassegnato le proprie dimissioni, accettati dalla società, come comunicato con la seguente nota:

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Giovanni Bucaro dalla carica di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto in questo periodo in BiancAzzurro e augura le migliori fortune professionali”.

Foto: sito Pescara