Lo Spezia ha reso noto di aver ceduto in prestito alla Pro Sesto Simone Giorgeschi, classe 2004. La società ligure ha annunciato anche che il difensore ha rinnovato il suo contratto fino al 2025. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Primavera dello Spezia ed è riuscito anche a essere convocato per tre volte in prima squadra.

Foto: sito Spezia