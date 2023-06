Ufficiale: Gianni Petrucci entra nel CdA della Salernitana

Gianni Petrucci, l’attuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro ed ex presidente del CONI, entra a far parte del CdA della Salernitana.

Questa la nota del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare che il dott. Gianni Petrucci entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Salernitana. Il dott. Petrucci, figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata. Nella sua carriera Gianni Petrucci è stato Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Presidente del CONI ed è l’attuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro”.

Foto: logo Salernitana