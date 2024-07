Ufficiale: Giana Erminio, c’è il ritorno di Pala

Colpo in entrata per la Giana Erminio, che attraverso i propri canali ufficiali fa sapere di aver tesserato il calciatore Alberto Pala. Di seguito la nota ufficiale del club: “A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alberto Pala, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Esterno d’attacco classe 2004, per Pala si tratta di un ritorno in biancazzurro, dato che è cresciuto nelle giovanili della Giana sin dall’U15. Nella stagione 2022/23 è stato trasferito all’Albinoleffe, dove ha trascorso due anni in Primavera 2, collezionando 49 presenze e 8 gol”

Foto: Instagram Giana Erminio