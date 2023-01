Ufficiale: Giacomo Volpe alla Feralpisalò

Il portiere Giacomo Volpe è un nuovo calciatore della Feralpisalò, l’estremo difensore ventisettenne arriva a titolo definitivo dall’Arzignano Valchiampo. Lascia la squadra, attualmente, al decimo posto nel Girone A di Serie C per accasarsi ai verdazzurri secondi in classifica. Il comunicato ufficiale: “Feralpisalò è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Arzignano Valchiampo, le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Volpe. Il portiere, classe ‘96, ha firmato con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2023. Volpe, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha militato per 3 stagioni in Serie B con la Cremonese collezionando 11 presenze. Vestirà la maglia numero 22. A Giacomo, il più cordiale benvenuto a Salò”.

Foto: Twitter ufficiale Feralpisalò