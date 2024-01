Ufficiale: Ghiringelli torna alla SPAL

“S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Fussball Club Südtirol le prestazioni sportive del difensore Luca Ghiringhelli.

Classe 1992, Ghiringhelli cresce nel settore giovanile del Milan ed esordisce tra i professionisti proprio con la maglia della SPAL, giocando 30 partite in biancazzurro nella stagione 2011/2012 in Lega Pro Prima Divisione.

L’anno seguente debutta nel Campionato di Serie B tra le fila del Novara, prima di vestire nelle stagioni seguenti anche le casacche di Juve Stabia, Pavia e Reggiana.

Nel 2018 approda al Cittadella dove partecipa per tre campionati consecutivi ai playoff per la promozione in Serie A, mentre nell’estate del 2021 si trasferisce alla Ternana raggiungendo con i rossoverdi il traguardo delle 150 presenze in cadetteria.

Foto: twitter Ufficiale