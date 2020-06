Getafe CF ha esercitato il diritto di acquistare il giocatore Marc Cucurella e pagherà all’FC Barcelona 10 milioni di euro. Il club Barça riserva il 10% di una vendita futura del giocatore.

Va ricordato che Marc Cucurella sta giocando in prestito al Getafe in questa stagione e che la scorsa stagione è stato anche in prestito alla SD Eibar.