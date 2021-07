Ufficiale: Getafe, preso Vitolo dall’Atletico Madrid

Colpo in attacco per il Getafe: dall’Atletico Madrid arriva Vitolo. Ecco il comunicato del club. “Getafe CF e Atlético de Madrid raggiungono un accordo di massima per il prestito di Víctor Machín Pérez “VITOLO”, in assenza di una visita medica. Il centrocampista della nazionale spagnola, formatosi nella cava dell’UD Las Palmas, ha giocato per il Sevilla FC dove ha vinto 3 Europa League nel 2014, 2015 e 2016, oltre ad aggiungere uno scudetto con l’Atlético de Madrid nel 2021, una Supercoppa Europea nel 2018 e un altro campionato di Europa League nel 2018”.

FOTO: Sito Atletico Madrid