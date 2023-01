Gerson torna a casa. L’ex Roma e Fiorentina ha lasciato il Marsiglia per far ritorno al Flamengo. Lo rende noto il club francese, che fa sapere come il centrocampista classe 1997 sia tornato in Brasile, nella squadra che aveva lasciato nell’estate del 2021 per tornare in Europa.

Foto: Instagram Flamengo