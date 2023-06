Attraverso il proprio sito ufficiale, il Genoa ha comunicato il riscatto di Josep Martinez dal Lipsia, che l’aveva concesso in prestito al Grifone nello scorso campionato di Serie B: “Il Genoa CFC comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti sportivi relativi al portiere Josep Martinez, tra i protagonisti della promozione in Serie A”.

Foto: Instagram Genoa