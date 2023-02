Ufficiale: Gelbison, esonerato De Sanzo. Torna Gianluca Esposito

Nuovo avvicendamento in panchina nel Girone C di Serie C, l’ennesimo di questa stagione: la Gelbison ha comunicato l’esonero di Fabio De Sanzo. Al suo posto è stato richiamato Gianluca Esposito, allenatore esonerato lo scorso settembre dopo appena quattro partite in cui aveva raccolto due punti con la squadra cilentana. Il comunicato ufficiale: “La Gelbison comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Mister Fabio De Sanzo. Nel ringraziare il tecnico per il lavoro svolto con dedizione e professionalità, la Società gli augura le migliori fortune umane e professionali. Da oggi la guida tecnica della Prima Squadra torna a Mister Gianluca Esposito”.

