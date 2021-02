Ufficiale: Gavazzi risolve il contratto con il Pordenone

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Pordenone ha reso noto che Davide Gavazzi ha risolto il suo contratto con il club friulano: “Il Pordenone Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto in essere (scadenza giugno 2021) con il centrocampista Davide Gavazzi. Gavazzi e il Pordenone si salutano, per cause di forza maggiore quali un serio infortunio, dopo due stagioni e mezza di reciproche soddisfazioni. Il calciatore è stato grande protagonista della vittoria del campionato di Serie C (oltre che della Supercoppa) e della cavalcata della scorsa annata di Serie B conclusasi in semifinale playoff. Davide ha totalizzato 76 presenze con la maglia neroverde (6 le reti, 9 gli assist). Dal presidente Mauro Lovisa e da tutta la società va un grande ringraziamento al calciatore, professionista esemplare, oltre l’augurio di piena guarigione dall’infortunio che ne ha condizionato la stagione in corso. A tal proposito, il club resterà a disposizione di Gavazzi come riferimento durante il periodo di recupero”.Il Pordenone Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto in essere (scadenza giugno 2021) con il centrocampista Davide Gavazzi.

Davide #Gavazzi e il #Pordenone si salutano – per cause di forza maggiore – dopo due stagioni (e mezza) di grandi soddisfazioni ▶️ https://t.co/Px4t8Udsw5 Caro Davide, sarai sempre uno di noi e ti saremo vicini in questo periodo di recupero. Grazie di tutto 🖤💚#ForzaRamarri pic.twitter.com/XsJUzRCc0q — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) February 10, 2021

Foto: Twitter Pordenone