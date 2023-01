Ufficiale: Gautieri nuovo allenatore del Sangiuliano

Il Sangiuliano City ha sciolto le riserve: il nuovo allenatore è Carmine Gautieri. Il tecnico sostituisce l’esonerato Andrea Ciceri ed ha il compito di far risalire la squadra in classifica. Attualmente la formazione naviga nei bassifondi del Girone A di Serie C: diciottesimi con ventiquattro punti in ventitré gare disputate. Il comunicato ufficiale: “Carmine Gautieri è il nuovo allenatore del Sangiuliano. Classe 1970, Gautieri che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, sarà coadiuvato dal suo vice Emanuele Bottoni e dal preparatore atletico Francesco Del Morgine. Il neotecnico gialloverde sosterrà domani pomeriggio il suo primo allenamento con la squadra al termine del quale sarà quindi presentato ufficialmente alla stampa. Da tutta la società il più caloroso benvenuto a Carmine e al suo staff”.

Foto: sito ufficiale Sangiuliano