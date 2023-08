Ufficiale: Gary O’ Neil nuovo allenatore del Wolverhampton

Il Wolverhampton ha comunicato il nome del nuovo allenatore, che sostituirà lo spagnolo Julen Lopetegui. Si tratta di Gary O’Neil. Il tecnico inglese, classe 1983, è reduce dall’esperienza sulla panchina di Bournemouth. Ne ha dato l’annuncio la società attraverso i propri canali social:

Gary O’Neil has been appointed as our new head coach.

Welcome to the club, Gary 🤝

— Wolves (@Wolves) August 9, 2023