Ufficiale: Gareca nuovo CT del Cile

L’ex nazionale argentino Ricardo Gareca, 65 anni, è stato nominato allenatore della nazionale cilena di calcio, ha annunciato la Federazione. Gareca, ex tecnico del Perù, avrà il compito di guidare la Roja durante la Copa America 2024 (20 giugno-16 luglio) e le qualificazioni ai Mondiali 2026. Succede al connazionale Eduardo Berizzo che si è dimesso lo scorso novembre. Dopo sei giornate del torneo di qualificazione ai Mondiali, il Cile è ottavo con 5 punti, a pari merito con il Paraguay (settimo). Le prime sei si qualificheranno per la fase finale in Canada, Stati Uniti e Messico (11 giugno-19 luglio 2026), mentre la settima giocherà uno spareggio intercontinentale.

Foto: twitter Cile