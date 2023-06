Ufficiale: García Pimienta ancora col Las Palmas sino al 2024

García Pimienta e Las Palmas hanno trovato l’accordo. Il tecnico catalano aveva lasciato le giovanili della sua Barcellona nel gennaio 2022 per provare a portarli in massima serie. L’obiettivo è stato raggiunto col 2° posto di quest’anno. Aveva un contratto in scadenza in questo giugno, è stato prolungato di un anno.

Questo il comunicato

“García Pimienta resterà alla guida della prima squadra la prossima stagione, dopo l’accordo di rinnovo chiuso questo pomeriggio con il presidente del club, Miguel Ángel Ramírez. Lo staff tecnico è completato da Álex García, vice allenatore, David Gómez, preparatore atletico, e José Esteban Yepes, allenatore dei portieri.

Francisco Javier García Pimienta è entrato a far parte della squadra gialla nel gennaio 2022 e la sua prima partita in panchina alla guida dell’UD Las Palmas si è svolta contro la Real Sociedad “B” il 30 gennaio di quell’anno. Dopo essere riuscito a ottenere undici vittorie e cinque pareggi, si è assicurato la qualificazione della squadra per i playoff promozione nella massima divisione.

Nel progetto della stagione 2022-23, García Pimienta ha raggiunto l’obiettivo della promozione nella massima categoria, impresa che ha realizzato ottenendo la promozione diretta con 18 vittorie, 18 pareggi e solo 6 sconfitte durante la stagione. L’allenatore catalano ha anche reso l’UD Las Palmas la migliore squadra in trasferta di tutta LaLiga SmartBank”.

Fonte: Sito Ufficiale Las Palmas