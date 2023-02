Ufficiale: Gallo non è più l’allenatore del Foggia, accettate le dimissioni

Attraverso una nota ufficiale il Foggia ha comunicato di aver ricevuto e accettato le dimissioni del tecnico della prima squadra Fabio Gallo: “Il club rossonero ringrazia mister Gallo per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali”. L’ex allenatore del club rossonero è intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa per chiarire i motivi della sua decisione.

Foto: sito Foggia