Ufficiale: Gallagher all’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Conor Gallagher. Il centrocampista si stava già allenando con i Colchoneros.

Questa la nota: “L’Atlético Madrid e il Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Conor Gallagher, che ha firmato per il club fino al 2029. Il centrocampista è nato in Inghilterra nel 2000 ed è un giocatore della nazionale a tutti gli effetti. Dopo essere entrato nell’accademia del Chelsea all’età di otto anni, Gallagher ha trascorso più di un decennio nell’accademia giovanile del club londinese. È andato in prestito al Charlton Athletic nel 2019, dove ha fatto 26 presenze, segnando sei gol e fornendo quattro assist. Questo periodo è stato seguito da prestiti allo Swansea City (21 presenze e sette assist), al West Bromwich Albion (32 presenze, due gol e due assist) e infine al Crystal Palace, dove è stato nominato Giocatore della Stagione dopo aver segnato otto gol e registrato cinque assist in 39 presenze. Ha fatto il suo debutto in prima squadra per il Chelsea nell’agosto 2022 e da allora ha fatto 95 presenze per il club londinese, segnando 10 gol e fornendo 10 assist. Il centrocampista ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore inglese a novembre 2021 ed è stato convocato per la Coppa del Mondo 2022 e per l’Europeo di quest’anno, in cui ha raggiunto la finale con la sua nazionale. Ad oggi, il 24enne ha collezionato 18 presenze con la nazionale maggiore inglese. Il centrocampista è stato sottoposto e superato la relativa visita medica presso il Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas – Invictum presso l’Ospedale Universitario Madrid Arturo Soria. Benvenuto, Conor!”.

Foto: Instagram Atletico