Ufficiale: Galatasaray, ecco Carlos Vinicius per l’attacco

Non solo Serge Aurier per il Galatasaray. Il club turco ha annunciato nel pomeriggio anche il nuovo attaccante, ossia il brasiliano Carlos Vinicius, in arrivo dal Fulham a titolo temporaneo. Di seguito il comunicato: “È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Carlos Vinícius Alves Morais e il suo Club Fulham Football Club Limited in merito al trasferimento temporaneo del giocatore per la stagione 2023-2024. Alla società del calciatore verrà pertanto corrisposto un compenso netto temporaneo di trasferimento pari a 600.000 euro. Al calciatore verrà corrisposto un ingaggio stagionale netto di 600.000 euro per la stagione 2023-2024. Viene annunciato al pubblico con rispetto”.

Foto: Instagram Galatasaray