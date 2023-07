Dopo un’ottima esperienza in prestito all’Hoffenheim, con 12 assist e un gol in 35 presenze stagionali, Angelino lascia nuovamente il RB Lipsia e si trasferisce in Turchia. Il terzino sinistro classe ’97 passa al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club turco.

Foto: Instagram Galatasaray