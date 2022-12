Ufficiale: Gakpo al Liverpool

Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Cody Gakpo, dal PSV Eindhoven.

Questo il comunicato del club inglese: “Il Liverpool FC annuncia l’accordo per l’acquisto di Cody Gakpo dal PSV Eindhoven. Il 23enne attaccante diventerà ufficialmente un giocatore dei Reds all’inizio della finestra di mercato di gennaio dopo aver concordato i termini personali e aver completato con successo le visite mediche presso l’AXA Training Center.Gakpo arriva sulla scia di un’impressionante prestazione in Coppa del Mondo con l’Olanda, segnando tre gol in cinque presenze, recitando al fianco di Virgil van Dijk nell’aiutare il proprio paese a raggiungere la fase dei quarti di finale.

Prima della pausa dell’Eredivisie per il torneo del Qatar, era il capocannoniere e l’assist del campionato con nove e 12 rispettivamente.

Nato e cresciuto a Eindhoven, Gakpo è un prodotto delle giovanili del PSV, che ha fatto carriera prima di fare il suo debutto in prima squadra nel febbraio 2018. Ha continuato a fare un totale di 159 presenze con il club della sua città natale in tutte le competizioni, segnando 55 volte. Uno di questi si è assicurato la KNVB Cup nell’aprile 2022, vincendo il 2-1 contro l’AFC Ajax. La sua ascesa al PSV avrebbe portato il riconoscimento internazionale e, dopo aver rappresentato l’Olanda nei gruppi di età da U18 a U21, una prima presenza in prima squadra è arrivata come sostituto durante la partita della fase a gironi di Euro 2020 con la Macedonia del Nord nel giugno 2021. Ad oggi, Gakpo ha totalizzato 14 presenze con la sua nazionale, con sei gol segnati. Indosserà la maglia numero 18 al Liverpool”.

Foto: twitter Liverpool