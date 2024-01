Ufficiale: Gaetano Fontana nuovo allenatore del Latina

La società Latina Calcio 1932 è lieta di annunciare che il sig. Gaetano Fontana è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra fino al prossimo 30 giugno, si avvarrà come vice del sig. Emilio Coraggio.

Mister Fontana vanta una grande esperienza da calciatore con 129 partite in Serie B, avendo vestito le maglie di Padova, con la quale esordisce in Serie A, Fiorentina, Napoli ed Ascoli.

Annovera inoltre nel suo percorso sportivo ben 154 partite da allenatore in Serie C, maturate in squadre come Nocerina, Casertana, Juve Stabia e per ultima la Turris. Il mister sarà presentato in una conferenza stampa in programma domani mercoledì 17 gennaio ore 18,00 presso la sala stampa Amodio del Domenico Francioni.

Foto: twitter Latina