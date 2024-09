Ufficiale: Gadou è un nuovo giocatore del RB Salisburgo

Il Paris Saint German, ha appena comunicato con un comunicato ufficiale, la cessione a titolo definitivo del difensore diciassettenne Joane Gadou, al Red Bull Salisburgo. Il giocatore firma con gli austriaci un contratto fino al 2027.

Il comunicato: “Il difensore è stato ceduto a titolo definitivo al RB Salisburgo, club che milita in Austria. Il Paris Saint-Germain augura a Joane Gadou grandi successi con i suoi nuovi colori. Durante la scorsa stagione, Joane Gadou ha partecipato regolarmente agli allenamenti con la prima squadra. Convocato per la prima volta il 4 gennaio 2024 con la rosa dei professionisti per preparare il match contro l’US Revel in Coupe de France, il giovane difensore ha esordito in maglia rossoblù nell’amichevole contro lo Sturm Graz, il 7 agosto ”.

Foto: Instagram Salisburgo