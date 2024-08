Ufficiale: Gaby Jean al Lecce

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaby Jean (24 anni) dal FC Annecy. Il difensore francese classe 2000 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per i successivi due anni. Il difensore francese classe 2000, Gaby Jean è appena atterrato nel Salento e si sta dirigendo a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito”. Questo il testo dell’annuncio da parte del Lecce, dell’arrivo del calciatore transalpino in Salento, con il giocatore pronto a diventare giallorosso nel corso delle prossime ore.

Foto: twitter Lecce