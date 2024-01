Dopo aver ceduto in prestito il difensore turco Soyuncu al Galatasaray, l’Atletico Madrid si rinforza in difesa con l’ex Arsenal Gabriel Paulista. Il Valencia, club dal quale arriva, ha deciso di terminare il contratto con 5 mesi di anticipo per evitare il prolungamento automatico a fine stagione, al raggiungimento delle 20 presenze in stagione.

Foto: Twitter Atletico Madrid