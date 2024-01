Ufficiale: Fumagalli al Como

Como 1907 è entusiasta di annunciare l’ingaggio di Tommaso Fumagalli, centravanti proveniente dalla Giana Erminio con contratto fino al termine della stagione 26/27. Prodotto del Settore Giovanile della Giana, Tommaso è attualmente il capocannoniere del Girone A della Serie C con 12 gol in 21 partite. In merito al nuovo acquisto, l’allenatore ad Interim Osian Roberts ha commentato: “Tommaso è un giocatore che ci ha impressionato e ha il potenziale per crescere ulteriormente. Non vediamo l’ora di averlo come parte del gruppo e di lavorare con lui”. Appena arrivato a Como, Tommaso ha dichiarato: “Sono veramente felice di essere qui. È un nuovo capitolo per me e mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ComoFootball (@comofootball)

Foto: logo Como