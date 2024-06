Ufficiale, Fulham: Ballo-Touré ritorna al Milan. Il comunicato

Il Fulham tramite un comunicato sul proprio sito ha reso note le situazioni alcuni calciatori, tra cui quella di Ballo-Touré, in prestito dal Milan, il quale farà ritorno al club rossonero. Ecco la nota del club:

“Il Club può confermare che Marek Rodák e Tosin lasceranno il Fulham alla scadenza dei rispettivi contratti a fine mese. Anche Tyrese Francois e Terence Kongolo partiranno per nuovi orizzonti, mentre il Club resta in trattativa con Willian e Bobby De Cordova-Reid. Giocatori in partenza:

Marek Rodák

Tosin

Tyrese Francois

Terence Kongolo

Luciano D’Auria-Henry

George Okkas

Caelan Avenell

Ma’Kel Bogle-Campbell

Montague Conway

Armando Broja (fine del prestito)

Fodé Ballo-Touré (fine del prestito)

Vorremmo ringraziare tutti i giocatori in partenza dal Fulham per i loro sforzi nel corso degli anni e augurare loro buona fortuna per i prossimi capitoli.”

Foto: instagram Ballo-Touré