Ufficiale: Friio nuovo ds del Lione

Dopo l’esonero di Fabio Grosso, il Lione ha ufficializzato anche il nuovo direttore sportivo che è David Friio che si occuperà anche della scelta del nuovo allenatore.

Questo il comunicato: “David Friio entra in carica con la missione iniziale di nominare il prossimo allenatore della squadra professionistica, dopo il periodo ad interim attualmente ricoperto da Pierre Sage.

All’età di 50 anni, David Friio sarà strettamente coinvolto nella squadra professionistica, svolgendo un ruolo essenziale nel coordinamento di tutte le attività calcistiche in collaborazione con il presidente John Textor e Matthieu Louis-Jean, responsabile del reclutamento. Ex giocatore professionista, David Friio ha lavorato con il Nottingham Forest, dove è rimasto per 2 stagioni, prima di approdare al Manchester United nel 2008. Per 9 anni ha lavorato sul mercato francese, contribuendo in particolare all’ingaggio di Paul Pogba. Tornato in Francia, ha continuato la sua carriera dirigenziale e si è unito all’Olympique Marsiglia nel 2020, occupando successivamente il ruolo di direttore tecnico e poi direttore sportivo. David Friio sarà presente al fianco della squadra maschile questo sabato a Lens, per la 14a giornata di Ligue 1″.

Foto: logo Lione