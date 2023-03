Ufficiale: Friburgo, rinnova l’allenatore Streich

Il Friburgo blinda il proprio allenatore Christian Streich. Il cinquantasettenne guida il club dal lontano 2011, sono 430 le partite alla guida della formazione che giovedì dovrà sfidare la Juventus in Europa League. All’Europa-Park Stadion si ripartirà dal 1-0 in favore della squadra di Massimiliano Allegri. Il Friburgo non ha reso noto i dettagli dell’accordo, di seguito alcune parole del tecnico rilasciate ai canali ufficiali del club: “È bello che ci si diverta ancora a venire qui e ad avere uno scambio aperto e onesto. È un piacere continuare a lavorare in questo club”.

Christian Streich zur Vertragsverlängerung 👇 pic.twitter.com/TK9LUbsNyk — SC Freiburg (@scfreiburg) March 14, 2023

Foto: Twitter ufficiale Friburgo