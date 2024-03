Ufficiale: Friburgo, il tecnico Streich lascia a fine stagione

Fulmine a ciel sereno in casa Friburgo. Il club tedesco militante in Bundes ha fatto sapere tramite i suoi canali ufficiali che al termine della stagione si separerà, dopo quasi 13 anni, dal suo allenatore Christian Streich giunto in bianconero nel lontano 2011. A confermare la è stato lo stesso Streich: “Ci ho pensato a lungo, abbiamo tenuto molte conversazioni ma penso che dopo 29 anni sia il momento giusto per fare spazio a nuove energie, nuove persone e nuove opportunità. Per me è stato sempre molto importante non perdere l’attimo in cui credo sia giusto lasciare. Ho vissuto centinaia di esperienze straordinarie durante la mia permanenza, questo club è la mia vita e sono veramente grato per il sostegno e affetto ricevuti qui. Guardo al futuro della società e sono certo verranno prese ottime decisioni, per poter andare avanti a testa alta come negli ultimi anni.”

Foto: Twitter Friburgo