Ufficiale: Friburgo, ceduto Hugo Siquet al Club Brugge

Il Club Brugge ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito, di aver raggiunto l’accordo con il Friburgo circa il trasferimento di Hugo Siquet. Di seguito il comunicato del club belga:

“Il Club Brugge accoglie Hugo Siquet, acquisto estivo numero sei. Il terzino destro ha già giocato in Belgio per lo Standard de Liège e il Cercle Brugge. Arriva dallo SC Freiburg con un contratto di quattro anni. Il 22enne di Liegi si è formato allo Standard, dove ha giocato rapidamente per la prima squadra. Dopo una stagione e mezza, l’internazionale belga U21 si è trasferito alla squadra tedesca del Freiburg. La scorsa stagione e mezza Siquet ha giocato in prestito per il Cercle. Ha già giocato 87 partite nella Jupiler Pro League, nelle quali ha segnato due gol e fornito dodici assist. Siquet ora si unisce al Club con un accordo permanente, firmando un contratto fino al 2028. Si unisce al resto del gruppo questa settimana, prima dell’apertura della stagione di venerdì contro il KV Mechelen. Benvenuto Hugo!”

Foto: twitter Club Brugge