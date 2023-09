Ufficiale: Freuler al Bologna dal Nottingham Forest

Il Bologna Fc 1909 comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito dal Nottingham Forest Fc il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Remo Freuler a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Settimo svizzero della storia del club, pilastro della Nazionale, Remo è un interno di centrocampo di piede destro in grado di giocare mezzala, trequartista, mediano: bravo in interdizione, lucido in costruzione, esperto e infaticabile. Autentica colonna dell’Atalanta spettacolare costruita nelle scorse stagioni da Giovanni Sartori, ha trascorso a Bergamo sette stagioni, compiendo coi nerazzurri lo splendido percorso internazionale con gli anni in Europa League e in Champions. Dei nerazzurri di Gasperini Freuler è sempre stato un perno della mediana da oltre 200 presenze, con ampia licenza di inserimento in zona gol come testimoniano le 21 marcature fra campionato e coppe, nonché capitano della squadra dal 2021 complici anche le assenze di Toloi. Nell’estate 2022 si trasferisce al Nottingham neopromosso in Premier, lasciando l’Atalanta da primatista storico di presenze nelle competizioni europee (40, con due gol in Champions a Valencia e Villarreal), e dopo una stagione inglese da 28 partite in un centrocampo a tre, torna in Serie A e passa in rossoblù.

Foto: twitter Bologna