Ufficiale Frendrup al Genoa

Il Genoa ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista classe 2001, Morten Frendrup. Ecco il comunicato della società rossoblu: “Il centrocampista Morten Frendrup ha firmato per il Genoa, arriva a titolo definitivo dal Brøndby e vestirà la maglia numero 32. Nato il 7 aprile del 2001, Frendrup ha esordito in Superligaen, il massimo campionato danese, non ancora 17enne e ha all’attivo 93 presenze nel Brøndby, di cui 8 tra Europa League e qualificazioni di Champions League. Frendrup fa parte della Nazionale Under 21 danese con cui ha debuttato nel 2021.

Questa la dichiarazione del General Manager Johannes Spors: “Sono contento dell’acquisto di Frendrup, che è in linea con la nostra strategia di ricercare i migliori talenti giovani ma già con esperienza. Morten rinforzerà il nostro centrocampo con le sue caratteristiche di recupera palloni”.

FOTO: Sito ufficiale Genoa